Wout van Aert en Sarah De Bie verwachten eerste kindje

Wout van Aert (25) wordt voor de eerste keer vader. Op sociale media kondigde hij aan dat zijn vrouw Sarah De Bie (24) zwanger is.

‘We hebben niet meegedaan aan social distancing’, schrijft de renner van Jumbo-Visma op Instagram. ‘Mijn vrouw houdt haar coronakilo’s bij tot volgende winter.’

De timing is opvallend want in mei antwoordde Sarah De Bie nog het volgende in Humo op de vraag: Komt er na de coronacrisis een scheidingsgolf of een babyboom op ons af. In welke statistiek zullen we jullie terugvinden?

‘In geen van beide (lacht). Een scheiding zit er zeker niet aan te komen. En die baby evenmin. Het is niet omdat we nu wat meer tijd hebben, dat we die er rap even tussen de soep en de patatten bij moeten nemen. Nee, met die kinderen wachten we nog even.’

Van Aert is zich aan het voorbereiden op een druk wielerseizoen. Op 8 juli vertrekt hij naar Tignes voor een eerste hoogtestage met de ploeg. Na de Dauphiné staat trouwens nog een hoogtestage op het programma in het Franse ski-oord Tignes.