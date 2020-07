UEFA loot vrijdag voor Final 8 in Champions League en Europa League

Vrijdagmiddag staan op de hoofdzetel van de UEFA in het Zwitserse Nyon de lotingen voor de eindrondes in de Champions League (vanaf 12u) en de Europa League (vanaf 13u) op het programma.

Beide competities werden in maart stopgezet omwille van de wereldwijde coronacrisis en worden volgende maand in een onuitgegeven eindronde, oftewel ‘Final 8’, afgewerkt. De Champions League wordt gespeeld in Lissabon, vier Duitse steden (Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen en Keulen) ontvangen de Europa League. Alle confrontaties zullen vanaf de kwartfinales in één duel worden afgewerkt.

In de Champions League moeten voor die kwartfinales nog vier terugwedstrijden van de achtste finales worden gespeeld. In de Europa League zijn zelfs nog maar zes van de acht heenduels in de achtste finales afgewerkt. De achtste finales die nog niet werden afgetrapt (AS Roma-Sevilla en Getafe-Inter Milaan), zullen ook in Duitsland in één duel worden gespeeld. Voor de overige terugwedstrijden in beide Europese bekers kunnen de clubs voorlopig nog vrij bepalen waar ze hun matchen spelen. Dat kan in Lissabon of in de Duitse steden, maar ook de mogelijkheid om ze in eigen stadion te laten doorgaan, wordt nog opengelaten door de UEFA. Er komt echter wel steeds meer kritiek op die vorm van vrijheid. Bij meer vliegverkeer vergroot immers ook de kans op besmetting, terwijl de teams in Lissabon of de vier Duitse steden in hun bubbel kunnen blijven.

Vier teams zijn in de Champions League al zeker van de laatste acht: PSG, RB Leipzig, Atalanta Bergamo en Atlético Madrid. Bayern München-Chelsea (heen: 0-3), Barcelona-Napoli (heen: 1-1), Manchester City-Real Madrid (heen: 1-2) en Juventus-Lyon (heen: 1-0) zijn de nog af te werken terugmatchen. De UEFA loot vrijdag al voor het verdere verloop van beide bekers, zonder alle - of in de Europa League zelfs geen enkel - teams te kennen die doorstoten. Er zijn geen reekshoofden en teams uit hetzelfde land kunnen elkaar treffen.

De vraag of er enkele supporters aanwezig zullen zijn bij beide eindrondes blijft voorlopig open. Wel houdt de UEFA sterk vast aan haar plan. Ondanks een hernieuwde lockdown in Lissabon heeft de UEFA voorlopig geen plan B voor de Portugese hoofdstad, indien de pandemie er nog aan kracht zou winnen. De Portugese premier Antonio Costa liet woensdag nog weten dat de lockdown in Lissabon, die voorlopig van kracht is tot volgende week woensdag, waarschijnlijk verlengd zal worden tot eind juli.

Programma Champions League:

7-8 augustus: terugwedstrijden achtste finales

12-15 augustus: kwartfinales (in het Estadio da Luz en het Estadio José Alvalade in Lissabon)

18-19 augustus: halve finales (in het Estadio da Luz en het Estadio José Alvalade in Lissabon)

23 augustus: finale (in het Estadio da Luz in Lissabon)

Programma Europa League:

5-6 augustus: terugwedstrijden achtste finales

10-11 augustus: kwartfinales (in Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen en Keulen)

16-17 augustus: halve finales (in Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen en Keulen)

21 augustus: finale (in het RheinEnergie Stadion in Keulen)