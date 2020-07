Kleurcodes reisadviezen blijven verwarring veroorzaken

De verschillende regeringen in ons land hebben beslist om kleurcodes in te voeren voor de landen waarnaar Belgen mogen reizen. Er zal gewerkt worden met rode, oranje en groene zones. Rood en groen zijn duidelijk. Maar wat oranje precies betekent, blijft onduidelijk.

Voor rode zones wordt een formeel reisverbod uitgevaardigd, en is een test en quarantaine verplicht voor mensen die er desondanks uit terugkeren. Voor de groene worden geen beperkingen opgelegd. Oranjes zones zijn gebieden met een hoog gezondheidsrisico, waarvoor reizen sterk wordt afgeraden. Maar reizigers die hieruit terugkeren worden enkel gevraagd om testen en quarantaine te ondergaan. Die zijn dus niet verplicht.

‘Rood en groen zijn duidelijk, maar hoe zullen ze oranje invullen?’, vraagt TUI-woordvoerder Piet Demeyere zich af. ‘Bij code rood zullen we daarheen geen toeristen sturen. Bij code groen is er dan weer geen probleem. Maar wat bij oranje?’

De woordvoerder verwijst naar de situatie in het Spaanse Lerida in de regio Catalonië. Daar werd afgelopen weekend een lockdown ingesteld na een sterke stijging van het aantal coronabesmettingen, voornamelijk bij seizoensarbeiders. ‘Het is logisch dat Lerida zelf een code rood krijgt, maar wordt de regio errond dan meteen code oranje, terwijl de oorzaak van die stijging bekend is?’, aldus Demeyere.

Gas geven

Ook het Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka) zegt dat het voor werkgevers totaal onduidelijk is wat er moet gebeuren als een medewerker terugkeert uit een oranje gebied. ‘Als het licht op oranje springt, kan je stoppen. Maar je kan ook extra gas geven en nog doorrijden. Met alle risico’s van dien’, zo waarschuwt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

De werkgeversorganisatie had naar eigen zeggen begin deze week nog aangedrongen op duidelijkheid over de aanpak bij werknemers die van vakantie terugkeren uit een gebied met een hoog besmettingsrisico. Maar de code oranje creëert volgens haar net onduidelijkheid en onzekerheid bij de ondernemers. ‘Wat als een medewerker in die situatie weigert om zich te laten testen? Dat brengt een groot gevaar mee voor de continuïteit van een bedrijf en de veiligheid van de collega’s’, meent Maertens.

Overleg met experten

Het Overlegcomité, waarin alle regeringen vertegenwoordigd zijn, heeft donderdag bepaald welke landen welke kleurcode meekrijgen. Later op de dag wordt die informatie gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken, zegt woordvoerder Arnaud Gaspart. Het zal allicht nog wel enkele dagen duren eer de kaart helemaal op punt staat. Buitenlandse Zaken neemt nu contact op met lokale ambassades om informatie in te winnen over de situatie in het land. Het is ook nog onduidelijk of de kaart op regionaal, provinciaal of landelijk niveau zal ingekleurd worden.

Over de kleurcode oranje zegt Gaspart dat Buitenlandse Zaken daarover nog overlegt met de experten. ‘Het belangrijkste is code rood, wanneer een regio volledig in lockdown is’, besluit Gaspart. ‘Dan is reizen naar die regio verboden.’

Om de verwarring compleet te maken staat op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken op dit moment overigens nog een andere lijst met landen ingedeeld volgens de kleurcodes groen, oranje en rood. Die lijst geeft echter slechts aan welke landen hun grenzen al fysiek hebben geopend voor Belgen. Of Belgen bij terugkeer uit een van die landen bijvoorbeeld verplicht in quarantaine moeten gaan (zoals code rood voorschrijft), dat valt uit die lijst niet op te maken.