Het zuiden en het oosten van China zijn zwaar getroffen door overstromingen. Het regent er al dagen onophoudelijk waardoor het waterpeil van de rivieren blijft stijgen. De ravage is aanzienlijk. Een 400-jaar oude brug is meegesleurd in een rivier in Xuancheng, in het oosten van China. En in de stad Shangrao in de provincie Jiangxi zijn negen gebouwen ingestort door overstromingswater.