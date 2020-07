Provinciehuis Antwerpen opent wandelpaden in tuin

Aan het Antwerpse provinciehuis zijn de nieuwe wandelpaden open voor het publiek. De paden lopen door de openbare tuin van het provinciehuis, waar ook zitbanken en een bijenkorf te vinden zijn.

De versnipperde parken in de omgeving van het provinciehuis zijn samengevoegd tot één geheel, het terrein rond het gebouw is volledig toegankelijk voor het publiek geworden.

Buurtbewoners kunnen zich voortaan via de pas geopende wandelpaden verplaatsen tussen de Harmoniestraat en de Koningin Elisabethlei, maar iedereen kan in de openbare tuin rond het provinciehuis, die 2,6 hectare groot is, wandelen en rusten op de banken.

De parking van het provinciehuis werd volledig ondergronds gebouwd, op het dak kwam een groot grasveld. Het groendak van de ondergrondse parking zal midden augustus volledig volgroeid zijn.

‘Een aanrader is de zone achter het provinciehuis waar je op een bankje tussen de bomen kan genieten van een oase van rust midden in de stad. Je kan er zelfs de bijen horen zoemen van de bijenkast in onze tuin’, zegt gedeputeerde bevoegd voor Patrimonium Ludwig Caluwé.

Duurzame tuin

De focus voor de tuin lag op ecologie, duurzaamheid en inheemse planten. Speenkruid, zomereik en Gelderse roos zijn er te vinden. Er werden zo veel mogelijk bestaande bomen bewaard bij de bouw van het nieuwe provinciehuis, en er werden 154 nieuwe hoogstambomen toegevoegd. De tuin werd ontworpen door XDGA-Architects in samenwerking met landschapsarchitect Michel Desvigne Paysagistes.

Foto: Provincie Antwerpen

Foto: Provincie Antwerpen