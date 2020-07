Glee-actrice Naya Rivera vermist

In de Amerikaanse staat Californië zijn agenten op zoek naar Naya Rivera, die meespeelde in de serie Glee. Haar zoontje werd alleen gevonden op een boot.

De Amerikaanse actrice Naya Rivera (33) is vermist na een boottocht met haar vierjarige zoon op het meer Piru in Californië. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Haar zoon is ongedeerd en alleen aangetroffen in de boot, meldt CBS Los Angeles.

Rivera had de boot samen met haar zoontje gehuurd. Het kind werd drie uur later alleen maar met een zwemvest in de boot gevonden door een andere boot die passeerde. Hij zei aan de speurders dat zijn moeder nooit terug op de boot kwam nadat ze samen waren gaan zwemmen.

De autoriteiten hebben een zoekoperatie opgestart, maar vrezen een slechte afloop.

De actrice is vooral bekend voor haar rol in de serie Glee. Daar speelde ze van 2009 tot en met 2015 de cheerleader Santana Lopez. De musical-serie draait om een groep jongeren die een koor beginnen.

De cast van Glee kreeg eerder al te maken met twee tragische overlijdens In 2013 overleed Corey Monteith (31), die de rol van footballspeler Finn Hudson vertolkte, aan een overdosis drugs en alcohol. In 2018 stapte acteur Mark Salling (35), Noah Puckerman in de serie, uit het leven nadat hij schuldig bevonden was aan het bezit van kinderporno.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.