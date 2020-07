Lichte stijging: gemiddeld 86 nieuwe besmettingen per dag

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen per dag gaat met 1 procent licht omhoog. De voorbije week werden 86 mensen met een besmetting met het coronavirus gemeld, tegenover 85 de week voordien. Dat blijkt uit de cijfers van Sciensano.

Het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames ligt op iets meer dan 10 per dag, tegenover bijna 14 per dag een week voordien. Ook het aantal doden gaat verder naar beneden naar gemiddeld 3,4 per dag tegenover 5,4 per dag een week voordien.

Er zijn nog 165 ziekenhuisbedden ingenomen dat zijn er 38 minder dan vorige week. Op intensieve zorg liggen er nog 32 patiënten, vier minder dan een week geleden.

Tussen 29 juni en 5 juli werden er 602 nieuwe gevallen gerapporteerd. Daarvan bevonden er zich 365 of 61 procent in Vlaanderen, 116 (19%) in Wallonië en 120 (20%) in Brussel. De woonplaatsgegevens waren niet beschikbaar voor 1 geval.

In totaal zijn er nu 35.021 gevallen en 9.778 overlijdens ten gevolge van covid-19 geregistreerd in ons land. Sinds 10 april werden er 938.069 tests uitgevoerd.