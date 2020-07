Hoge Gezondheidsraad beveelt verplicht mondmaskers in winkels aan

De Hoge Gezondheidsraad beveelt een verplichting van het dragen van mondmaskers in supermarkten en andere winkels aan. Binnen de GEES (experts die adviseren over de exitstrategie, red.) was er tot nu toe geen consensus over een verplichting.

Tijdens de laatste bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad op 24 juni is er geen beslissing genomen over een verplichting van mondmaskers in winkels. Nochtans hadden virologen en gezondheidsexperts daar om gevraagd. Maar de GEES, waarin ook andere experts zetelen, kwam niet tot een gezamenlijk advies tot verplichting. De Veiligheidsraad hield het dan ook op een ‘sterke aanbeveling’ om een mondmasker te dragen in de winkel.

Maar sindsdien is de kwestie niet gaan liggen. Nu heeft de Hoge Gezondheidsraad, het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid, een officiële aanbeveling gedaan om mondmaskers in winkels te verplichten.

