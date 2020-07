Warren Buffett schenkt miljarden aan liefdadigheid

De Amerikaanse miljardair en superbelegger Warren Buffett heeft 2,9 miljard dollar waard aan aandelen weggeschonken aan liefdadigheidsinstellingen. Dat meldt hij zelf in een persbericht.

De 89-jarige investeerder heeft aandelen in zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway verdeeld onder vijf organisaties: vier liefdadigheidsfondsen van familie en de Bill and Melinda Gates Foundation.

Het is al de vijftiende jaarlijkse schenking van Buffett. In totaal schonk hij al 37 miljard dollar aan aandelen weg. Zelf is hij nog goed voor een geschat vermogen aan aandelen van 67 miljard dollar. Hij heeft de belofte gedaan om het meeste van zijn vermogen weg te schenken.

Critici zeggen dat Buffet deze schenkingen enkel doet om op die manier een belastingvoordeel te verkrijgen. De miljardair pareert deze kritiek in een mededeling en zegt dat het belastingvoordeel minimaal was: voor elke 1.000 dollar die hij schenkt, zouden zijn belastingen met 43 cent dalen.