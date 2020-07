Organisator van Vakantiesalon is failliet

Beursorganisator Conceptum, dat onder meer het Vakantiesalon in Antwerp Expo en Megavino in Brussels Expo organiseert, heeft na 30 jaar de boeken neergelegd.

Conceptum organiseerde kleppers als het Vakantiesalon, de Belgian Boat Show, Megavino en Creativa. Maar de sector zit al maandenlang in zwaar weer: beurzen mogen nog altijd niet doorgaan, zonder dat er zicht is op beterschap. De Nationale Veiligheidsraad heeft nog geen potentiële openingsdatum naar voren geschoven.

‘Jaarlijks twintig beurzen en zeventien mensen in dienst. Alles is kapot’, reageert CEO Florent Godin van Conceptum. ‘Het coronavirus was en is verschrikkelijk. Maar de politieke incompetentie vind ik nog erger. Als er een maand geleden was gezegd dat we vanaf september mogelijk konden heropstarten, was het zover niet gekomen.’

De hele sector wijst met de vinger naar de overheid. Daarom dagvaardde de koepel Febelux de Belgische Staat vorige week al in kort geding op basis van de schending van het gelijkheidsbeginsel en het recht op vrije handel. ‘Want we zien dat heel wat beursorganisatoren nu naar Frankrijk, Nederland of Duitsland dreigen te trekken, waar beurzen vanaf 1 september wél weer mogen’, zegt Dirk Van Roy, CEO van Easyfairs Belgium. De sector is zo ten einde raad dat deze week ook de Raad van State is ingeschakeld. ‘We willen afdwingen dat ons eigen veiligheidsplan op de agenda komt te staan van de eerstvolgende Veiligheidsraad.’