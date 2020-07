Politie met groot machtsvertoon in uitgaansbuurt Knokke: ‘Heel Amsterdam zit hier, omdat je hier legaal mag drinken’

De rust lijkt weergekeerd in Knokke. Na enkele avonden waarin de uitgaansbuurt opgeschrikt werd door ongeregeldheden met vooral Nederlandse jongeren, greep de politie woensdagavond met groot machtsvertoon in. Al leken de meeste van onze noorderburen zich daar niet al te veel van aan te trekken. ‘Hij werd in zijn zij geschopt door een Belg, en dat pikte hij niet.’