Vlaams minister van Inburgering Bart Somers (Open VLD) publiceert voortaan ieder kwartaal cijfers over de Vlaamse inburgeringstrajecten. Tot nog toe gebeurde dat één keer per jaar.

Uit de cijfers van het Agentschap Integratie en Inburgering blijkt dat 5.459 personen een inburgeringsattest behaalden in het eerste kwartaal van dit jaar, goed voor een stijging van 12,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Die stijging is te verklaren door de extra tijd die traject­begeleiders door de coronacrisis kregen, waardoor ook extra tijd vrijkwam voor het afronden van bestaande dossiers.

In dezelfde periode waren er 12.833 instromers, een lichte daling ten opzichte van vorig jaar. Het gaat om nieuwkomers van binnen en buiten de EU die zich op legale wijze voor langere duur in Vlaanderen vestigen. In die periode werden er 5.402 inburgeringscontracten afgesloten, dat is 7,9 procent minder dan in hetzelfde kwartaal in 2019. Door de coronacrisis werd de normale werking tijdelijk verstoord.