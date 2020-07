George Floyd zei meer dan twintig maal ‘ik kan niet ademen’ voor zijn dood

De Afro-Amerikaan George Floyd heeft bij het gewelddadig politieoptreden dat tot zijn dood leidde, meer dan 20 keer gezegd ‘I can’t breathe’ (ik kan niet ademen). Dat blijkt uit transcripties van de lichaamscamera’s die de politie droeg.

Derek Chauvin, de agent die acht minuten in Floyds nek knielde, beantwoordde zijn smeekbedes met ‘Je hebt veel zuurstof nodig om te praten.’ Chauvin en de drie andere aanwezigen agenten werden ontslagen en aangehouden naar aanleiding van de arrestatie en nadat er verschillende protesten waren uitgebroken die dat vroegen.

De laatste woorden van Floyd worden nog steeds gebruikt op die protesten, die ook het politiegeweld en structureel racisme in de VS (en daarbuiten) aankaarten. Ze zijn ook de laatste woorden van Eric Garner, een Afro-Amerikaan die in 2014 omkwam tijdens een eveneens gewelddadige arrestatie.

Advocaat Earl Gray (r.) en zijn cliënt Thomas Lane. Foto: AP

De transcripties van de lichaamcamera’s werd opgevraagd door Earl Gray, de advocaat van Thomas Lane, een van de vier betrokken agenten. Met de transcripties wil hij aantonen dat zijn cliënt niet heeft meegewerkt aan de dood van Floyd. Lane was nog maar net aan het werk als agent en volgde volgens Gray de orders van Chauvin, die een hogere functie had.

Claustrofobisch

‘Mijn buik doet pijn. Mijn nek doet pijn. Alles doet pijn. Ik heb water of iets anders nodig, alstublieft’, klonk het ook tijdens de arrestatie. Uit de transcripties blijkt verder dat Floyd probeerde mee te werken, en dat hij smeekte om niet in de politiewagen gezet te worden omdat hij claustrofobisch is.

Wat al geweten was over de dodelijke arrestatie komt van video’s van toevallige passanten. Die vroegen op een bepaald moment of Floyd nog een hartslag had. Uit het materiaal van de lichaamcamera’s blijkt dat Lane daarna aan Chauvin vroeg: ‘Heb je er een?’. Chauvin antwoordde daarop ‘Huh?’ terwijl hij bleef knielen.

Bang voor de politie

De nieuwe informatie brengt ook aan het licht hoe bang Floyd was voor de politie. Het eerste contact tussen Floyd en Lane was in een auto om de hoek vanwaar hij uiteindelijk overleed. Floyd zei herhaaldelijk ‘Het spijt me. Het spijt me.’

‘God dang man. Ik ben al eens neergeschoten. Ik ben al eens op dezelfde manier neergeschoten, meneer de agent’, zei hij tegen Lane die zijn wapen getrokken had. ‘Meneer de agent, schiet me alstublieft niet neer. Alstublieft, man.’

Lane vroeg aan Shawanda Renee Hill, de vrouw die bij Floyd in de auto zat waarom hij ‘zijn handen niet liet zien en waarom hij zo raar deed’. Waarop zij antwoordde: ‘Omdat hij al eerder werd neergeschoten. Hij heeft een ding,weet je, met de politie.’