Regen van juni herstelde grondwaterpeil niet

Op zes van de tien meetpunten staat het grondwater nog (zeer) laag. ‘Geen goeie uitgangspositie voor de zomer.’

Ondanks een normale regenval in juni, staat het grondwaterpeil op de meeste plaatsen in Vlaanderen nog altijd laag voor de tijd van het jaar. Dat blijkt uit de maandelijkse indicator van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Op 61 procent van de 153 meetpunten is het niveau laag tot zeer laag. Vergeleken met begin juni is het aantal plaatsen waar de stand zeer laag is wel afgenomen en het aantal plekken die een normale stand laten optekenen is toegenomen.

Op iets meer dan de helft van de locaties is het peil in juni nog gedaald. Toch spreekt de VMM van een stabilisatie omdat de absolute grondwaterstanden (niet die ‘voor de tijd van het jaar’) minder snel gedaald zijn dan tijdens de droge maanden april en mei.

‘Dat kun je voorzichtig goed nieuws noemen’, zegt professor Marijke Huysmans, waterkundige aan de VUB. ‘Maar dat het peil op de meeste plaatsen nog erg laag staat, is zeker geen goede uitgangspositie bij het begin van de zomer.’

Dat het grondwater in de zomer laag staat, is op zich normaal, legt Huysmans uit. Er doet zich dan veel verdamping voor en de groeiende planten slorpen veel water op.

Of Huysmans, in tegenstelling tot de Belgen die thuis vakantie nemen, hoopt op een natte zomer? ‘Het mag altijd wat regenen, de natuur en de landbouw zullen daar blij mee zijn. Ik hoop vooral op een natte herfst en winter. Het is dan dat de grondwaterstanden zich herstellen.’