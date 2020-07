Braziliaanse journalistenvereniging sleept Bolsonaro voor de rechter

De Braziliaanse journalistenvereniging heeft bekendgemaakt president Jair Bolsonaro voor het hooggerechtshof te zullen slepen. Volgens haar heeft Bolsonaro moedwillig journalisten blootgesteld aan het nieuwe coronavirus.

In een televisie-interview met journalisten van CNN Brasil, TV Record en TV Brasil maakte Bolsonaro dinsdag zelf bekend dat hij positief had getest op het nieuwe coronavirus. De Braziliaanse journalistenvereniging ABI claimt dat het staatshoofd tijdens dat interview echter lak had aan alle regels rond afstandhouden. Bovendien zette hij tijdens de aankondiging ook zijn mondmasker af - naar eigen zeggen om te laten zien dat ‘alles goed met hem ging’.

‘Dit land kan niet blijven toekijken naar dit voortdurende onverantwoordelijke gedrag van de president, die overduidelijk de gezondheidsregels schendt, zonder te reageren’, zegt Paulo Jeronimo de Souza, de voorzitter van ABI, in een mededeling. Volgens De Souza bracht Bolsonaro het leven van de aanwezige journalisten in gevaar.

CNN maakte intussen bekend dat CNN Brasil-reporter Leandro Magalhaes zo snel mogelijk zal worden getest op een eventuele besmetting met het coronavirus. De journalist zal van thuis werken tot hij het resultaat van die test ontvangen heeft. Ook de andere aanwezige journalisten zijn door hun televisiestations op non-actief geplaatst, in afwachting van de resultaten van een coronatest.

CNN vroeg het presidentieel paleis in Brasilia om een reactie, maar op dat verzoek kwam geen reactie.