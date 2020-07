MeToo-onderzoek tegen procureur Oost-Vlaanderen

Een vrouwelijke chauffeur bij het Gentse parket diende een klacht in tegen procureur Johan Sabbe wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Maandag raakte bekend dat Johan Sabbe, de procureur des konings van Oost-Vlaanderen, sinds eind vorige week geschorst is en dat er behalve een tuchtonderzoek ook een strafonderzoek tegen hem loopt. Het onderzoek draait rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat schreef De Morgen woensdag en het werd bevestigd aan De Standaard.

Ongewenst en ongepast

Om redenen van onafhankelijkheid wordt het onderzoek in Antwerpen gevoerd en niet in Gent. De Antwerpse federale politie onderzoekt of Sabbe te ver is gegaan in zijn gedrag naar een vrouwelijke chauffeur bij het parket

De vrouw stapte al in januari met haar klacht naar het parket-generaal. De klacht zou vooral draaien rond de inhoud van een reeks Whatsappberichten die de procureur gedurende een bepaalde periode naar de vrouw stuurde. Volgens de vrouw waren die ongewenst en ongepast. Noch procureur Sabbe, noch de vrouw in kwestie wil commentaar kwijt. Behalve de klacht voor seksueel ongewenst gedrag heeft de vrouw in dezelfde zaak ook een klacht wegens schriftvervalsing ingediend tegen de procureur.