Kevin De Bruyne weer wat dichter bij record Thierry Henry na forfaitzege Manchester City

Kevin De Bruyne heeft met Manchester City zonder al te veel problemen Newcastle opgerold. De Rode Duivel was opnieuw goed voor een assist, zijn 18de van het seizoen al. De Bruyne heeft nog twee assists nodig om het Premier League-record van Thierry Henry te evenaren.

Manchester City drukte Newcastle met veel balbezit meteen achteruit en vond in de openingsfase tot twee keer toe de opening via de flanken. Eerst bediende David Silva de Braziliaan Gabriel Jesus goed, daarna was het Kevin De Bruyne die slim liep, de achterlijn haalde en Riyad Mahrez de goal op een dienblad aanbood.

Wij dachten even dat we nog naar een herhaling aan het kijken waren ???? pic.twitter.com/smm5BNubcx — Play Sports (@playsports) July 8, 2020

Voor de Rode Duivel al zijn achttiende assist van het seizoen, in Europa doen voorlopig enkel Thomas Müller en Lionel Messi beter.

Na rust denderde de pletwals van City gewoon verder. Een owngoal van Federico Fernandez en een knappe vrije trap van David Silva zorgden voor de 4-0-cijfers.

Bijna had De Bruyne nog zijn tweede assist van de partij beet, maar een prima parade van Newcastle-doelman Dubravka hield David Silva van de 5-0. Uiteindelijk kwamen de forfaitcijfers via Raheem Sterling wel nog op het bord na dom balverlies bij Newcastle.

De Bruyne staat wel weer wat dichter bij het record van twintig stuks dat Thierry Henry vestigde in het seizoen 2002/2003. De Rode Duivel heeft nog vier wedstrijden om minstens twee assists te geven.

Invaller Dendoncker gaat de boot in

Leander Dendoncker viel elf minuten voor affluiten in bij Wolverhampton, dat op bezoek bij Sheffield United met 1-0 onderuitging na een late goal van John Egan. De Wolves maken als zesde nog kans op de Champions League maar deden wel een slechte zaak. Eerste concurrent Manchester United heeft met een match minder gespeeld drie punten voorsprong op Dendoncker en co.