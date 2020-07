‘De sims’ krijgt eigen reality-competitieshow

Twaalf deelnemers maken kans op 100.000 dollar – omgerekend iets meer dan 88.000 euro – in een competitieshow waarin ze De sims moeten spelen. The sims spark’d wordt uitegzonden op onlineplatform Buzzfeed en op de Amerikaanse zender TBS.

Op vrijdag 17 juli gaat de nieuwe show in première op TBS, maandag is de aflevering beschikbaar op het ‘Multiplayer’-Youtubekanaal van Buzzfeed. Twaalf deelnemers zijn gespecialiseerd in ander element van het spel: personages ontwikkelen, huizen bouwen en inrichten of een verhaal vertellen. In totaal zijn er vier afleveringen. De deelnemers moeten de drie juryleden tijdens de afvalrace overtuigen van hun kunnen. Eén van de juryleden is ontwikkelaar Dave Miotke, die meer dan tien jaar op De sims heeft gewerkt.

De sims is een spel ontwikkeld door Maxis en uitgegeven door Electronic Arts (EA). In het simulatiespel kun je een familie bouwen – bestaande uit ‘Sims’ – en hun leven controleren, maar ook huizen bouwen, inrichten en de buurt aanpassen. Er bestaan verschillende uitbreidingspakketten waarmee extra carrièrepaden of locaties ontgrendeld kunnen worden.

De host van The sims spark’d is Rayvon Owen, een finalist van het Amerikaanse Idool. De afleveringen werden eind 2019 opgenomen. TBS zendt de show uit op Turner Sports, dat de laatste tijd fel inzet op esports. Vanaf 17 juli zijn er in de game zelf ook uitdagingen, meldt The Verge. Die worden ook gebruikt om deelnemers te vinden voor een tweede seizoen. ‘Het is niet hetzelfde als iets in brand zien schieten in een keuken’, zegt Lyndsyn Pearson van de De sims-franchise aan The Verge. ‘Maar als shows over glasblazen en tuinieren populair kunnen worden, waarom niet De sims?’

Het eerste spel van De sims kwam twintig jaar geleden op de markt en was een voltreffer. Inmiddels is het spel al toe aan zijn vierde editie. EA zegt dat De sims 4 vorige maand tien miljoen unieke spelers telde. Het is de eerste keer dat er een tv-show komt rond de game.