Twee verdachten van dodelijke schietpartij in Vorst onder aanhoudingsbevel

Twee twintigers die betrokken zouden geweest zijn bij de schietpartij die afgelopen weekend plaatsvond op het Orbanplein in de Brusselse gemeente Vorst, zijn door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat meldt Bruzz en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

Het gaat om twee jongemannen die geboren zijn in 1998. Eén van hen, Y.B., is in verdenking gesteld voor moord en moordpoging als medeplichtige, en de tweede, B.H., voor mondelinge bedreigingen.

‘Dat laatste gaat om eerdere feiten’, aldus het parket. ‘Het onderzoek naar de schutter loopt nog.’

De schietpartij vond zaterdagnacht omstreeks middernacht plaats en kostte het leven aan een jongeman die geboren was in 1997. Twee andere mannen, 17 en 19 jaar oud, raakten ernstig gewond, maar overleefden de schietpartij. Volgens verschillende media maken de feiten deel uit van een territoriumstrijd tussen twee drugsbendes.