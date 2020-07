Zverev trekt lessen uit faliekant afgelopen Adria Tour en past voor Berlijn, ook Kyrgios geeft forfait

Alexander Zverev heeft lessen getrokken uit de faliekant afgelopen Adria Tour. De Duitse tennisvedette besliste woensdag af te zeggen voor een demonstratietoernooi in Berlijn (13-19 juli). Tegelijk bevestigde hij een samenwerking met David Ferrer als coach.

“Ik heb beslist te blijven waar ik ben, te trainen met mijn team en momenteel niet deel te nemen aan evenementen. Het is nooit prettig een kans te laten liggen om voor eigen volk te spelen, maar ik kom zeker terug”, verklaarde Zverev op zijn sociale media.

De nummer 7 van de wereld bevestigde voorts dat hij een samenwerking op proef met David Ferrer is gestart. De Spanjaard zette vorig jaar een punt achter zijn carrière, na een nederlaag tegen Zverev in Madrid. De twee trainen sinds maandag in Monte Carlo.

Zverev kreeg veel kritiek voor zijn deelname aan de Adria Tour, een reeks toernooien opgezet door Novak Djokovic waarbij de veiligheidsvoorschriften in de strijd tegen het nieuwe coronavirus massaal met de voeten werden getreden. Het event werd afgebroken nadat een rist spelers, onder wie Djokovic, positief testten. Zverev bleek niet besmet maar beloofde niettemin in quarantaine te gaan. Toen kort daarna een video uitlekte waarop hij al dansend en feestend te zien was tussen een groep vrienden, kreeg hij opnieuw flink wat kritiek.

De 23-jarige Zverev benadrukte woensdag dat ook zijn derde coronatest een negatief resultaat opleverde.

Ook forfait Kyrgios

De organisatie van het demonstratietoernooi in Berlijn kondigde woensdag daarnaast het forfait van Nick Kyrgios aan. De flamboyante Australiër, die felle kritiek had geuit op het gedrag van Djokovic en co, liet weten “gezien de verstrengde coronamaatregelen in zijn land” af te zeggen.