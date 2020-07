Agent die Mawda doodde naar correctionele verwezen voor onvrijwillige doodslag

De raadkamer van Bergen heeft woensdag beslist om de politieagent die het schot afvuurde dat aan Mawda het leven kostte, naar de correctionele rechtbank van Bergen te verwijzen. De agent moet terechtstaan voor onvrijwillige doodslag.

Ook de bestuurder van de bestelwagen en de mensensmokkelaar zijn doorverwezen naar de rechtbank. Zij worden vervolgd voor kwaadwillige obstructie van het verkeer met de dood tot gevolg.

De burgerlijke partijen hebben woensdag gevraagd om de feiten te herkwalificeren in doodslag. ‘We zijn ontgoocheld want we zijn ervan overtuigd dat er een vrijwillig schot was’, aldus Ben Khelifa, advocaat van de ouders van Mawda.

Het Koerdische meisje kwam op 17 mei 2018 om het leven tijdens een achtervolging op de snelweg E42 tussen de politie en een voertuig met migranten die probeerden het Verenigd Koninkrijk te bereiken.