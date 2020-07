Lijdensweg van Luka Jovic in Madrid blijft duren: Real plaatst aanvaller in quarantaine

Real Madrid doet het vrijdag in de competitiewedstrijd thuis tegen Alaves zonder Luka Jovic. De Servische aanvaller is door de Koninklijke in quarantaine geplaatst nadat hij in contact kwam met een vriend die positief testte op het nieuwe coronavirus. Dat schrijven verschillende Spaanse kranten woensdag.

Real verplicht naasten van spelers bij een bezoek een coronatest te laten afnemen. De vriend van Jovic landde maandag in Madrid en testte positief. De spits zelf bleek niet besmet maar moet volgens het clubprotocol toch in quarantaine. Daardoor is hij er vrijdag niet bij tegen Alaves.

De 22-jarige Jovic is nog maar net hersteld van een breuk in de voet. Afgelopen zondag mocht hij kort invallen op het veld van Athletic (0-1). De Serviër bracht de lockdown in zijn thuisland door maar kwam er in opspraak omdat hij er zich niet aan de regels van social distancing hield.