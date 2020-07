Bijna de helft van de Belgen vindt dat we meer goed dan kwaad hebben gedaan in Congo. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Universiteit Antwerpen.

‘Uit de resultaten leiden we in de eerste plaats af dat er een enorm gebrek aan kennis over ons verleden heerst’, zegt Zeger Verleye van de UAntwerpen. ‘Dat heeft geleid tot veel tegenstrijdigheid in ...