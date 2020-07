Na de aangekondigde investering in de federale zorg, is het nu aan de Vlaamse regering om de Vlaamse zorgsector tegemoet te komen. Wat Vlaanderen concreet doet, zal afhangen van het nog onbekende budget.

De kern van de Vlaamse regering is woensdagochtend in overleg gegaan met de vakbonden en werkgevers in de Vlaamse zorgsector. Dat is de start van een reeks onderhandelingen voor betere arbeidsvoorwaarden ...