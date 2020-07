SP.A-voorzitter Rousseau praat donderdag met de ‘drie koningen’

SP.A-voorzitter Conner Rousseau heeft donderdag een afspraak met het partijvoorzitterstrio Joachim Coens (CD&V), Egbert Lachaert (Open VLD) en Georges-Louis Bouchez (MR). Dat trio probeert onderhandelingen voor de vorming van een nieuwe federale regering op gang te brengen.

Die drie voorzitters proberen al een tijdje om hun minderheidscoalitie uit te breiden met N-VA, CDH en SP.A. In zo’n ‘Arizonacoalitie’ (genoemd naar de vlag van de Amerikaanse staat) zouden de Vlaamse socialisten dus zonder zusterpartij PS zitten.

SP.A heeft de deur daarvoor niet gesloten, maar vraagt garanties over de prioriteiten die Conner Rousseau aan de ‘drie koningen’ heeft overgemaakt. SP.A vraagt onder meer een bijkomende versterking van de gezondheidszorg en een grotere fiscale bijdrage van grote vermogens en multinationals.

Rousseau ging maandag niet in op de uitnodiging van het trio om een eerste keer met de zes partijen samen rond de tafel te zitten om een startnota in te zien. De SP.A-voorzitter wil eerst inhoudelijke garanties. Ook CDH zegde af voor de gezamenlijke vergadering.

N-VA-voorzitter Bart De Wever en CDH-voorzitter Maxime Prévot hebben intussen wel afzonderlijk een gesprek gehad met het triumviraat Coens-Bouchez-Lachaert. De Wever ging maandag al langs, Prévot had dinsdag drie uur lang de tijd om zijn prioriteitenlijst uiteen te zetten.

Een nieuwe afspraak met Rousseau komt er uiteindelijk donderdag. Omdat de broer van de SP.A-voorzitter woensdag trouwt, was een vergadering vroeger praktisch niet haalbaar.

MR-voorzitter Bouchez zei eerder al dat het de bedoeling blijft om deze week nog met zes partijen rond de tafel te gaan.

Het trio had zichzelf tot 21 juni gegeven om de contouren van een nieuwe coalitie vast te leggen. Intussen organiseert premier Sophie Wilmès (MR) zélf een reeks consultaties met experten over de uitwerking van een nieuw socio-economisch relanceplan. Het opmaken zo’n relanceplan is uitgerekend de taak die de volgens Wetstraat voor een nieuwe regering zou moeten zijn.