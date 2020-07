Regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah zijn, samen met collega Mathieu Mortelmans, in Brussel gestart met de opnames van de nieuwe fictiereeks Grond. Die gaat over een jonge ondernemer die heilige grond vanuit Marokko naar België haalt om moslims in te kunnen begraven.

Wie als moslim in België overlijdt, zadelt zijn nabestaanden op met een dilemma: waar moet hij of zij begraven worden? Hier of in het land van herkomst? Daar lijkt het personage van Ishmael in Grond een oplossing voor te hebben gevonden: ‘Als je moslims niet kunt begraven in de heilige grond in Marokko, dan halen we die grond toch gewoon naar hier.’

‘Grond vertelt een verhaal dat heel herkenbaar is voor ons, aangezien we moslims en Marokkanen zijn. Tegelijk heeft het ook een universeel karakter, vanwege de thema’s van familie en verlies. We zijn bovendien blij opnieuw in België te kunnen draaien, na ons avontuur in Hollywood. En dan nog in de stad waar het allemaal begon: Brussel’, zegt het regisseursduo.

De serie heeft een straffe cast aan boord, met onder anderen Charlotte De Bruyne, Barbara Sarafian, Wannes Cappelle, Saïd Boumazoughe en Reinhilde Decleir. Zij zijn na enkele testopnames om de coronamaatregelen te kunnen inschatten, nu helemaal vertrokken. Alleen staan voorlopig geen massa- of intieme scènes gepland.

Grond moet in 2021 te zien zijn op Vier en nadien ook op Telenet. Netflix covert de rest van de wereld en zal de reeks op een latere datum ook in België aanbieden.