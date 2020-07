Club Brugge en Charleroi openen voetbalseizoen 2020-2021

De Pro League heeft de kalender voor het nieuwe voetbalseizoen bekendgemaakt. Kampioen Club Brugge en Charleroi trappen de nieuwe Jupiler Pro League op gang op zaterdag 8 augustus (om 16.30 uur). Later die dag is er nog Standard-Cercle Brugge en KV Oostende-Genk. Op zondag trekt Anderlecht naar STVV en is er nog de topper tussen Antwerp en Gent.

‘Ik ben al blij dat we met Charleroi een soort van titelmatch op Club Brugge beginnen’, aldus Mehdi Bayat. ‘Ik hoop dat we tegen dan de wedstrijd tegen corona hebben gewonnen. Als dat het geval is, vind ik het niet eens zo erg dat Charleroi zou verliezen. Club Brugge zal zonder publiek zijn twaalfde man wel missen.’

‘Wel zwaar om tegen Charleroi te beginnen’, reageerde Roel Vaeyens namens Club. ‘Lijkt wel of dan de Play-off 1 dan al begint. Een week voordien hebben we nog de bekerfinale gespeeld. Wij zullen onze fans wel missen. 24.000 abonnementen al verkocht, dat wil toch wat zeggen. We willen onze supporters al zo snel mogelijk trots te maken.’

De reguliere competitie in de hoogste klasse loopt af in het weekend van 16 april. Na die 30 speeldagen staan dan de play-offs op de kalender. Vanaf het weekend van 30 april spelen de eerste vier voor de titel en de nummers vijf tot acht voor het resterende Europese ticket. Tegen zondag 30 mei kennen we de eindstand, wanneer de laatste speeldag plaatsvindt.

De winnaar van de beker kennen we op zaterdag 24 of zondag 25 april: in dit weekend wordt de finale van de Croky Cup gespeeld.