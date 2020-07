Reisverbod voor ‘rode zones’, verplichte test en quarantaine bij terugkeer

De verschillende regeringen van ons land hebben beslist dat er een ‘formeel reisverbod’ komt voor ‘rode zones’, zoals regio’s of steden die lokaal in lockdown zijn gegaan. Wie toch afreist, moet bij de terugkeer verplicht getest worden en in quarantaine.

België zal de Europese kaart verdelen in rode, oranje en groene zones. Dat betekent dat binnen één land verschillende reisbeperkingen van toepassing kunnen zijn.

Rode zones zijn steden, gemeenten of regio’s die opnieuw in lockdown zijn geplaatst, zoals vandaag enkele regio’s in Noord-Spanje, of die door de federale evaluatiecel ‘Celeval’ tot een zone met een zeer hoog risico worden gerekend. Tijdens het Overlegcomité zijn de verschillende regeringen van ons land overeengekomen dat er voor die regio’s een formeel reisverbod komt.

‘Reizigers die uit het gebied terugkeren worden behandeld als ‘hoogrisicocontacten’, wat betekent dat ze verplicht getest en in quarantaine moeten’, lichten de diensten van premier Wilmès in een persbericht toe.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) geeft in het Vlaams Parlement meer uitleg over de maatregelen. Volg de zitting hier live:

De federale evaluatiecel zal regio’s in de 31 landen waar Belgen in principe naartoe mogen reizen (Europese landen en/of Schengenzone) kleurcodes geven: rood, oranje of groen. Als Celeval een ‘hoog gezondheidsrisico’ vaststelt, wordt die regio een ‘oranje zone’. Reizen naar oranje zones worden door België sterk afgeraden. Wie toch terugkeert uit een oranje zone zal gevraagd worden om zich te laten testen en in quarantaine te gaan. Hier is dus geen verplichting aan de orde.

Groene zones zijn dan regio’s of landen waar er geen of een laag gezondheidsrisico is. Voorzorgsmaatregelen nemen en hygiënische voorschriften volgen blijft ook in de groene zones erg belangrijk.

De zones zullen op de website van Buitenlandse Zaken gepubliceerd worden. Dat was op woensdag rond 13.30 uur nog niet gebeurd. De lijst is nog niet beschikbaar, meldt Buitenlandse Zaken. ‘Enkel het principe is beslist, de praktische regeling is nog niet bepaald’, zegt Arnaud Gaspart, woordvoerder van Buitenlandse Zaken aan De Standaard.