Donald Trumps nichtje Mary noemt haar oom een emotioneel beschadigd mens, en diens ‘sociopathische’ vader Fred senior de hoofdschuldige daarvoor.

‘Donald Trump is een kind in het lichaam van een volwassene, emotioneel nooit gerijpt en constant hongerend naar aandacht’; ‘Al sinds zijn jeugd is liegen en bedriegen en afdreigen zijn natuurlijke manier ...