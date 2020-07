Halle Berry speelt dan toch geen transgender

Na kritiek trekt de Amerikaanse actrice Halle Berry zich ­terug uit een filmproject waarin ze de rol van een transman zou vertolken. Die rol had ze vrijdag nog maar aangekondigd.

‘Als cisgendervrouw begrijp ik nu dat ik niet in aanmerking zou ­moeten komen voor deze rol en dat de transgendergemeenschap de mogelijkheid moet krijgen om haar eigen verhalen te vertellen’, postte actrice Halle Berry op haar Twitteraccount.

Vrijdag had ze in een interview met haar kapper nog aangekondigd dat ze nadacht over een rol als transman in een niet nader genoemde film. ‘Het is een vrouw die transformeert in een man. Ze is een personage van wie ik houd’, legde Berry uit. Dat de actrice het over een ‘vrouw’ had en het voornaamwoord ‘zij’ gebruikte, riep op sociale media heel wat kritiek op.

Maandag sloeg Berry mea culpa op Twitter. ‘Ik verontschuldig me voor die opmerkingen.’ Ze besliste om meteen ook uit het project te stappen. Binnen de transgendergemeenschap werd er positief gereageerd op die beslissing.

In 2018 stapte ook de Amerikaanse actrice Scarlett Johansson al uit een biografische film over transman Dante ‘Tex’ Gill na gelijkaardig protest van transgenderactivisten.