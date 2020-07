In de Franse hoofdstad Parijs zijn dinsdag enkele tientallen feministische betogers op straat gekomen. Ze protesteren daarmee tegen de benoeming van Gérald Darmanin als minister van Binnenlandse Zaken en Eric Dupond-Moretti als minister van Justitie. Darmanin wordt genoemd in een verkrachtingszaak en Dupond-Moretti komt in opspraak wegens seksime.