Amerikaanse lerares overleden die 13-jarige leerling verkrachtte

Een Amerikaanse oud-lerares die in de jaren 90 veroordeeld werd omdat ze een jonge leerling verkrachtte, is dinsdag op 58-jarige leeftijd gestorven. Ze was een tijdlang met de leerlingen getrouwd.

Mary Kay Letourneau, een leerkracht in Seattle, werd in 1997 gearresteerd vanwege seksuele handelingen met een van haar leerlingen, de 13-jarige Vili Fualaau. Ze werd veroordeeld voor kinderverkrachting op het moment dat ze zwanger was. Letourneau was toen zelf 34 jaar oud.

Toen ze na zes maanden cel op vrije voeten was gesteld wegens goed gedrag, raakte ze opnieuw zwanger van Fualaau. De jongen was al twee keer vader voor hij 15 jaar oud was. Letourneau moest daarop terug naar de gevangenis. De rechter had haar verboden hem nog te zien.

Nadat ze een gevangenisstraf van ruim zeven jaar had uitgezeten, trouwde ze met de inmiddels meerderjarige Fualaau in 2005. De kinderen, Alexis en Georgia traden op het huwelijk van hun ouders op als bruidsmeisjes.

Het koppel ging in 2017 uit elkaar, al was de scheiding pas vorig jaar augustus helemaal afgerond. Volgens haar advocaat is Letourneau gestorven aan de gevolgen van kanker.