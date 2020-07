Ook Vlaanderen start onderhandelingen over investering in zorgpersoneel

Nadat de federale regering dinsdag een injectie van 1 miljard euro in de zorg aankondigde, is de druk op de Vlaamse regering hoog om hetzelfde te doen. De onderhandelingen daarover zijn vandaag met een eerste overleg gestart.

De federale regering besliste om structureel 600 miljoen ­euro te investeren in de zorgsector: voor verloning, betere arbeidsvoorwaarden en meer personeel. Voor dat laatste werd eerder al 400 miljoen euro uitgetrokken op aangeven van de PVDA.

Na die injectie komt ook de druk op de Vlaamse regering te liggen, om een gelijkaardige inspanning te doen voor zorgpersoneel van onder meer de woonzorgcentra.

‘Er is een positief en constructief overleg geweest over de uitdagingen in de zorg- en welzijnssector, gelet op de uitdagingen van arbeidskrapte, de werkdruk en de loon- en arbeidsvoorwaarden, zowel in de publieke als in de private sector’, klinkt het in een gezamenlijk persbericht van minister-president Jan Jambon (N-VA), minister Beke (CD&V) en de sociale partners. ‘Er wordt gestart met onderhandelingen, te beginnen met het opstellen van een duidelijke kalender en mandaat.’

