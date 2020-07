Hoop op overlevenden slinkt: meer dan 50 doden na overstromingen in Japan

In het door zwaar onweer getroffen Japan slinkt de hoop om nog overlevenden terug te vinden na de overstromingen op het zuidwestelijke hoofdeiland Kyushu. De trieste balans staat inmiddels op minstens 50 doden. Een tiental mensen wordt nog vermist.

De Japanse weerdienst heeft de bevolking opgeroepen om uiterst alert te blijven. Meer dan 1,2 miljoen inwoners op het eiland Kyushu hebben hun woningen moeten verlaten om elders beschutting te zoeken. De hevige regen heeft afgelopen weekend in de regio zware overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakt. De prefectuur Kumamoto is het zwaarst getroffen, de schade is aanzienlijk. De autoriteiten waarschuwen voor nog meer ellende als gevolg van de recordhoeveelheid neerslag. Voor het eiland Kyushu geldt het hoogste waarschuwingsniveau. Reddingswerkers blijven intussen met man en macht zoeken naar slachtoffers.

Het dodental blijft oplopen. Eerder werden 18 dodelijke slachtoffers geteld, dat liep op naar 41. Nu zijn er al minstens 50 doden te betreuren. Onder de dodelijke slachtoffers zijn 14 bewoners van een verpleeghuis. De hulpdiensten slaagden er wel in om 50 mensen te redden in Kuma Village, zo’n 950 kilometer ten zuidwesten van Tokio.