Voormalig wereldkampioen snowboarden verdronken voor Australische kust

Tweevoudig wereldkampioen snowboarden Alex ‘Chumpy’ Pullin is verdronken voor de Australische Gold Coast melden lokale media.

De Australiër is tijdens het speervissen voor de Australische Gold Coast verdronken. Zijn lichaam werd gevonden door een duiker, zo melden lokale media woensdag.

Pullin werd wereldkampioen snowboarden in 2011 en in 2013 en was de eerste Australiër ooit met die titel. De 32-jarige Pullin nam voor Australië ook drie keer deel aan de Olympische Spelen (2010, 2014 en 2018). In het Russische Sotsji was hij zes jaar geleden de Australische vlaggendrager.

Volgens de lokale politie in Queensland verloor de man het bewustzijn terwijl hij aan het zwemmen was. Een duiker lokaliseerde vervolgens zijn lichaam op de zeebodem, waarna de hulpdiensten verwittigd werden. Reanimatie op het strand mocht echter niet meer baten.

‘Erg droevige dag’

Snow Australia, de belangenorganisatie voor competitief skiën en snowboarden in Australië, laat weten ‘geschokt en bedroefd te zijn door het onverwachte overlijden’ van Pullin. ‘Alex was een geliefd lid van de Snow Australia-gemeenschap en hij zal erg gemist worden.’

‘Het is een erg droevige dag voor ons allen’, reageerde Ian Chesterman, die Australisch delegatieleider was op de Winterspelen van Vancouver, Sotsji en PyeongChang. ‘Chumpy was een echte kampioen die zijn sport oversteeg. Een natuurlijke leider met veel charisma. Hij heeft heel wat bijgedragen aan de ontwikkeling van wintersporten in ons land. Zijn impact op de olympische sport was immens. Dat mogen we nooit vergeten.’