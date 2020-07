Brantano en FNG tot 5 oktober beschermd tegen schuldeisers

De ondernemingsrechtbank in Mechelen gaat in op de vraag tot bescherming tegen schuldeisers bij Brantano en FNG International

De ondernemingsrechtbank in Mechelen heeft beslist om drie vennootschappen van fashion retailer FNG tot 5 oktober 2020 te beschermen tegen schuldeisers. Tegen 4 september moet er een reorganisatieplan klaar zijn. Dat wil zeggen dat de groep waarvan Paul Lembrechts nu ceo is, nog wat tijd heeft om de overheid en banken te overtuigen de groep te blijven ondersteunen.

De echte toets komt er op 29 september: dan moeten de schuldeisers stemmen over dat reorganisatieplan. Dit staat bekend als een gerechtelijke reorganisatie met collectief schuldenakkoord.

Er was een aanvraag ingediend voor drie vennootschappen: FNG International, Brantano en Market Retail Belgium. De modegroep kondigde eerder al aan 287 jobs te willen schrappen, een kwart van het totale personeelsbestand. Zevenenveertig winkels zouden worden gesloten, waaronder de 17 winkels van Fred & Ginger.

De ondernemingsrechtbank ging niet in op de vraag van huisbaas Retail Estates om een waakhond aan te stellen die de kassa van Brantano moest bewaken. In de plaats daarvan heeft de rechtbank wel voorzien dat Brantano wekelijks moet rapporteren over zijn geldstromen.

De groep start dus met 3 maanden bescherming tegen schuldeisers maar dat kan eventueel nog verlengd worden, zegt Frank Vennekens, persrechter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen. ‘Het is niet gebruikelijk om direct al de maximumperiode van 6 maanden als startbasis te nemen.’

Afgelopen maandag werd voor de ondernemingsrechtbank ook gepleit in verband met de door de vakbonden gevraagde aanstelling van voorlopige bewindvoerders voor FNG International. De beslissing daarover valt op 15 juli.