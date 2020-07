Aantal nieuwe besmettingen daalt niet meer: gemiddeld 85 per dag

De daling in het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus verliep de voorbije dagen al trager, en is nu helemaal gestagneerd. De voorbije week werden per dag zo’n 85 mensen met een besmetting gemeld, evenveel als de week ervoor.

Het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames blijft wel dalen, met 10 opnames per dag de voorbije week, tegenover 15 per dag de week voordien (min 30 procent). Ook het aantal overlijdens daalt, met gemiddeld nog 4 doden per dag de voorbije week. Een week eerder was dat nog gemiddeld 6 doden per dag (min 36 procent).

Er lagen dinsdag 178 mensen in het ziekenhuis met covid-19. 32 onder hen liggen op intensieve zorg. Het aantal opgenomen patiënten stijgt licht: maandag lagen 169 mensen in het ziekenhuis.

Van de 596 nieuwe gevallen de voorbije weken werden er 362 (61 procent) gemeld in Vlaanderen, 115 (19 procent) in Wallonië en 118 (20 procent) in Brussel.