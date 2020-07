American Football-vedette Patrick Mahomes ondertekent het grootste contract uit de sportgeschiedenis

Move over Lionel Messi, LeBron James en Roger Federer. Het grootste contract uit de sportgeschiedenis behoort Patrick Mahomes toe, de quarterback van de American Football-kampioen Kansas City Chiefs. Tussen 2022 en 2031 zal zijn team hem in totaal 445 miljoen euro uitkeren, wat hem tien jaar lang een weekloon van bijna een miljoen euro bezorgt. Of 109.563 euro per dag.

In België zou hij ongehinderd over Meir of Avenue Louise kunnen flaneren, maar in de States hoort American Football-vedette Patrick Mahomes bij de atletische aristocratie. Hij werd als jongste speler ooit de twee voorbije seizoenen verkozen tot MVP. Dit jaar leidde hij zijn team naar winst in de Super Bowl. En op zijn 24ste haalt hij al cijfers die een verdere dominantie doen vermoeden. Vandaar dat contract van tien jaar, vandaar dat recordbedrag. Sinds de jaren tachtig heeft de NBA een forse inhaalbeweging gemaakt, maar American Football blijft tussen New York en Los Angeles sporttak nummer 1. Ook dat loont. Mahomes’ overeenkomst biedt bovendien nog ruimte voor extraatjes. Zijn nieuwe deal is gekoppeld aan de salary cap, een primeur voor de NFL. Als die bovengrens de volgende jaren zou verhogen, verhoogt ook Mahomes’ loon.

Fortuin

De coronacatastrofe veroorzaakte de eerste terugval sinds 2015 in het fortuin van de topatleten. TV-rechten droogden op. Evenementen vielen weg. Sponsors aarzelden. Het economische magazine Forbes stelde vast dat de honderd grootverdieners van de internationale topsport het afgelopen jaar samen 3,1 miljard euro opstreken, een inlevering met negen procent vergeleken met een jaar geleden. Het nieuwe recordcontract van de diepgelovige quarterback (een soort spelverdeler) geeft evenwel aan dat niet iedereen moet bezuinigen.

Mahomes is een quarterback bij Kansas City. Foto: AFP

Lionel Messi

Voorheen was baseballer Mike Trout de eigenaar van het meest lonende arbeidscontract in de internationale sport. (zie onderaan) In 2018 ondertekende hij een overeenkomst bij de Los Angeles Angels, die hem 380 miljoen euro bezorgt. In de NBA staat James Harden helemaal bovenaan met zijn zesjarige deal bij de Houston Rockets, ter waarde van 202 miljoen euro. In het Amerikaanse sportsysteem wordt die informatie publiek gemaakt. In het Europese topvoetbal is het raden naar de deals van de übervedetten. Vermoed wordt dat het contract van Lionel Messi bij Barcelona het zwaarst weegt. De 33-jarige Argentijn zou per seizoen in Nou Camp zo’n 70 miljoen euro aan loon en premies opstrijken.

Naast salarissen stofferen atleten hun bankrekening uiteraard ook op andere manieren. Voor zowat alle individuele sportlui (tennissers, golfers, boksers…) komen de voornaamste inkomsten uit sponsordeals. Daarom overtroeft Roger Federer met zijn 94 miljoen euro dit jaar de voltallige concurrentie. Zelfs Mahomes moet daarvoor buigen.

De tien grootste contracten:

Atleet - Sport - Bedrag in euro - Looptijd - Gemiddeld

1. Patrick Mahomes - American Football - 445 miljoen - 10 jaar - 44,5 miljoen per jaar

2. Mike Trout - Baseball - 380 miljoen - 12 jaar - 31 miljoen per jaar

3. Canelo Álvarez - Boksen - 323 miljoen - 11 gevechten - 29 miljoen per gevecht

4. Bryce Harper - Baseball - 292 miljoen - 13 jaar - 29, 3 miljoen per jaar

5. Giancarlo Stanton - Baseball - 290 miljoen - 13 jaar - 22 miljoen per jaar

6. Gerrit Cole Baseball - 290 miljoen - 9 jaar - 32,8 miljoen per jaar

7. Lionel Messi - Voetbal - 280 miljoen euro - 4 jaar - 70 miljoen per jaar

8. Manny Machado - Baseball - 266 miljoen - 10 jaar - 26,6 miljoen per jaar

9. Nolan Arenado - Baseball - 230 miljoen - 8 jaar - 28,8 miljoen per jaar

10. Cristiano Ronaldo - Voetbal - 224 miljoen - 4 jaar - 56,4 miljoen euro per jaar