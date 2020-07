Onderzoek geopend naar topman FAGG

Het Brusselse parket is een onderzoek wegens ­belangenvermenging gestart naar Hugues Malonne, topman bij het geneesmiddelenagentschap. Dat meldt Le Soir.

De Kamercommissie-Volksgezondheid ondervroeg gisteren Hugues Malonne, directeur-generaal bij het federaal geneesmiddelenagentschap FAGG. Malonne kwam eind vorige maand in opspraak, toen Knack en Le Vif berichtten over mogelijke malversaties bij een miljoenenbestelling van serologische tests.

Malonne zou het Italiaanse biotechbedrijf DiaSorin boven de marktprijs hebben betaald voor de tests, die antilichamen tegen het coronavirus opsporen. Bovendien zou Malonne de validatie van de tests hebben laten uitvoeren door een Brussels lab waar zijn partner adjunct-diensthoofd is.

Het parket van Brussel is een onderzoek gestart wegens belangenvermenging, na ­tussenkomst van de anti­corruptiedienst van de politie, meldt Le Soir.

Bij de hoorzitting in het parlement ontkende Malonne dat er sprake was van belangenvermenging. ‘Ik heb me op geen enkel moment uitgesproken voor deze of gene test’, zei Malonne, die toevoegde dat de validatie er kwam na vermoedens van problemen met de tests. Minister Philippe De Backer (Open VLD) gaf in de Kamer aan dat het contract met DiaSorin heronderhandeld wordt.