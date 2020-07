Huizen én appartementen duurder, ondanks coronacrisis

Huizen en appartementen zijn de voorbije maanden opnieuw duurder geworden. En dat ondanks de coronacrisis, die tot gevolg had dat het aantal vastgoedtransacties voor huizen en appartementen de voorbije drie maanden met 20 procent daalde. ‘Er zijn nu in korte tijd heel veel kandidaat-kopers en er is dus minder kans om te onderhandelen over de prijs’, zegt notaris Bart Van Opstal.