Youri Tielemans en Dennis Praet rapen met Leicester puntje in topper bij Arsenal

Rode Duivels Youri Tielemans en Dennis Praet hebben met Leicester een punt gepakt op het veld van Arsenal. The Gunners kwamen op voorsprong dankzij een goal van Pierre-Emerick Aubameyang, maar moesten in het defensief nadat youngster Eddie Nketiah een verschrikkelijke overtreding beging en met rood naar de kant gestuurd werd. Jamie Vardy zette het numerieke overwicht om in de gelijkmaker.

Sleutelmoment van de topper tussen Arsenal en Leicester speelde zich ruim een kwartier voor tijd af. De pas ingevallen Eddie Nketiah ging onbezonnen in duel, miste de bal en ging vol door op de knie van Leicester-speler James Justin. Eerst hield ref Chris Kavanagh het nog bij geel, maar na het zien van de beelden kon hij niet anders dan de jonkie - hoe onbedoeld zijn fout ook was - de rode kaart tonen.

Wanneer je pass zo perfect is dat je ploegmaats al op voorhand beginnen vieren! ?? pic.twitter.com/fQHeOwWShF — Play Sports (@playsports) July 7, 2020

Tot dan had Arsenal stand gehouden na een vroege voorsprong. Jong talent Bukayo Saka was na twintig minuten weggeschoten in de rug van de Leicester-verdediging en had Pierre-Emerick Aubameyang de 1-0 op een presenteerblaadje aangeboden. Leicester mocht zijn doelman Kasper Schmeichel dankbaar zijn dat het bij de rust niet met meer goals in het krijt stond.

Leicester is derde plek kwijt aan Chelsea

Maar na rust kwam de ploeg van basisspeler Youri Tielemans - Dennis Praet zou tien minuten voor tijd mogen invallen - langzaam maar zeker in de match. Kelechi Iheanacho miste eerst nog een volley nadat hij in de eerste helft ook al door Arsenal-doelman Emiliano Martínez van een goal gehouden was. Na de rode kaart gingen de sluizen echter open. Arsenal moest achteruit en sluipschutter Jamie Vardy profiteerde op een scherpe voorzet van Demarai Gray.

Met dat ene puntje moet Leicester wel Chelsea, dat eerder op de dag met 2-3 van Crystal Palace won, laten voorgaan op de derde plaats. Nummer vijf Manchester United kan donderdag tot op één puntje komen.