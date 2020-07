VS stappen volledig uit WHO

De uitstap van de Verenigde Staten uit de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is dinsdagavond zowel door de VS als door de Verenigde Naties bevestigd. De Amerikaanse president Trump beweert dat de instelling te veel onder Chinese invloed staat.

Trump had eerder al de fondsen van de VS aan de WHO bevroren, en kondigde de beslissing al eind mei aan. Pas nu is de breuk officieel.

Secretaris-generaal van de VN António Guterres werd maandag op de hoogte gebracht, zei zijn woordvoerder Stephane Dujarric dinsdag in New York. De uitstap moet op 6 juli 2021 in werking treden. Guterres beoordeelt momenteel samen met de WHO of de voorwaarden voor een dergelijke intrekking van het lidmaatschap vervuld zijn.

De Verenigde Staten zijn sinds 21 juni 1948 lid van de WHO. In de resolutie van het Amerikaanse Congres over de toetreding tot de WHO staat dat de Verenigde Staten zich het recht voorbehouden om zich terug te trekken mits inachtneming van een opzegtermijn van twaalf maanden. Vereist is ook dat de Verenigde Staten alle uitstaande bijdragen aan de WHO betaald hebben.

Chinese bijdrage

Trump beschuldigt de WHO ervan te laat te zijn geweest met de waarschuwingen voor het risico van het coronavirus. Hij zegt ook dat de WHO onder controle staat van de regering in Peking, ook al betaalt China lagere bijdragen aan de organisatie dan de Verenigde Staten. Trump stelde ook de in Genève gevestigde organisatie mee verantwoordelijk voor het hoge aantal doden.

‘Omdat de WHO weigert de nodige hervormingen door te voeren, zullen we onze relatie beëindigen en de fondsen herschikken naar andere, globale en urgente noden in de gezondheidszorg’, klonk het eind mei.