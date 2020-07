Belgisch bedrijf bouwt mee aan Ariane 6-raket

De Belgische lucht- en ruimtevaartgroep Sabca zal onderdelen bouwen voor de Europese draagraket Ariane 6 van het bedrijf ArianeGroup. Het bedrijf zorgt voor de technologie die de raket het geplande traject laat volgen.

Daarvoor hebben beide bedrijven dinsdag een contract getekend. Concreet zal Sabca vanaf eind dit jaar de zogenaamde ‘Thrust Vector Control Systems’ produceren voor de raket. ‘Deze systemen zijn de gewrichten, spieren en zenuwen van een draagraket’, aldus Sabca. ‘Het zijn de robuuste elementen die andere onderdelen in beweging zetten, zoals de straalpijp van een ruimteraket of de besturingsoppervlakken van een vliegtuig.’ Thibauld Jongen, directeur van Sabca, stelt dat het om de enige mobiele onderdelen van de raket gaat.

Het contract slaat op de eerste zes jaar, maar kan worden verlengd, aldus de CEO van ArianeGroup, André-Hubert Roussel.

Sabca rekent op een return van 25 miljoen tot 30 miljoen euro per jaar, eens Ariane 6 op kruissnelheid komt met ongeveer tien lanceringen per jaar.

Sabca heeft meer dan 1.000 werknemers in ons land. Het bedrijf is sinds begin dit jaar bijna volledig in handen van Sabena Aerospace en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM).

Belgische investering

Het contract is een van de gevolgen van de verhoogde investering van België in het Europese ruimteagentschap ESA. Dat agentschap verzekerde de lidstaten een ‘eerlijke return’.

De federale regering keurde onlangs een verhoging van de Belgische bijdrage aan ESA van 250 miljoen euro goed, waardoor het totaal op 1,45 miljard euro komt in de periode 2020-2024, aldus vicepremier David Clarinval (MR), minister van Begroting en Wetenschapsbeleid, die aanwezig was bij de ondertekening van het contract.

Sabca zal negen tot twaalf Thrust Vector Control Systems bouwen per jaar in de site in Brussel. Dat is goed voor de directe tewerkstelling van meer dan 45 personen gedurende verschillende jaren, aldus de lucht- en ruimtevaartgroep. Die zal de komende maanden investeren in de bouw en opstart van productielijnen op de site in Brussel.

Het bedrijf is ‘bij de eerste leveranciers die een grote productieovereenkomst in het kader van het Ariane 6-programma binnenhaalt’. Sabca werkte ook mee in programma’s zoals de Ariane 4 en 5.

De eerste vlucht van Ariane 6 zal waarschijnlijk plaatsvinden in juli. Aanvankelijk was die verwacht eind dit jaar. De nieuwe draagraket is twee keer minder duur dan Ariane 5 en moet de concurrentie aangaan met Amerikaanse en Chinese draagraketten, maar ook het pad effenen voor herbruikbare toestellen.