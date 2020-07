Rafael Nadal speelt zeker in Madrid en dat zet vraagtekens bij zijn deelname aan US Open

‘s Werelds nummer twee Rafael Nadal heeft dinsdag bevestigd dat hij het Masters 1.000 van Madrid zal spelen. Dat zet meteen vraagtekens bij zijn deelname aan het US Open (31 augustus - 13 september). Het graveltoernooi in de Spaanse hoofdstad gaat amper een dag na de finale van het Amerikaanse Grand Slam van start.

Toernooidirecteur Feliciano Lopez maakte het nieuws eerst bekend. “Ik heb met mijn vriend Rafael Nadal gepraat en hij heeft zijn deelname bevestigd! “, twitterde hij. “We zullen hem met open armen ontvangen.”

“Het is waar ‘Feli’, ik zie je in september in Madrid”, antwoordde Nadal. Hopelijk gaat alles goed tot dan.”

Así es Feli. Nos vemos en septiembre en Madrid ??????????????

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) July 7, 2020

Nadal won het Masters 1.000 van Madrid al vijf keer, in 2005, 2010, 2013, 2014 en 2017. Op het US Open is hij de titelverdediger. Vorig jaar was hij na 2010, 2013 en 2017 een vierde keer de beste in Flushing Meadows.

Madrid geldt traditioneel als voorbereiding op Roland-Garros, dat op 27 september start. Of in de Verenigde Staten ook de voorbereidingstoernooien op het US Open gespeeld kunnen worden, lijkt onzeker. Het coronavirus laait er opnieuw op.