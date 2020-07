Niemand wil een feestje vergallen door te mokken over een te klein stuk taart. Maar hoe je een taart eerlijk verdeelt, blijft wiskundigen hoofdbrekens bezorgen. In bovenstaande video leggen we uit hoe u dat het best kan doen voor drie personen.

De methode van Selfridge en Conway is uiteraard niet de enige procedure. In onderstaand artikel gaat wetenschapsredacteur Dries De Smet nog dieper in op dit wiskundig vraagstuk.