Johnny Depp ontkent woede-uitbarstingen bij start proces tegen The Sun

Hollywood-acteur Johnny Depp heeft dinsdag voor een Britse rechtbank verklaard dat hij geen problemen heeft met woedebeheersing. Het was de eerste dag van zijn rechtszaak wegens smaad tegen de Britse tabloidkrant The Sun, die hem een ‘vrouwenmishandelaar’ had genoemd.

Depp vertelde de rechter in Londen dat hij soms boos is over ‘destructief gedrag’ maar dat betekent volgens hem niet dat hij een probleem heeft om zijn woede te beheersen. ‘Ik lach ook, maar ik heb geen lachprobleem’, zo zei hij volgens Sky News.

Depp en zijn voormalige partner Amber Heard werden gefotografeerd, toen ze arriveerden aan het gerechtshof, ieder afzonderlijk en een aparte ingang nemend. De hoorzittingen zullen vermoedelijk drie weken duren.

De advocaten van Depp zeiden dat de acteur de uitgever van de tabloid The Sun aanklaagt. Die krant had hem in 2018 een vrouwenmishandelaar genoemd in een titel. De advocaten zeiden dat Depp dinsdag naar de rechtbank was gekomen ‘om zijn reputatie te zuiveren’.