Bolsonaro test positief op nieuwe coronavirus

De Braziliaans president Jair Bolsonaro (65) heeft positief getest voor het nieuwe coronavirus. Dat heeft hij zelf bevestigd op televisie.

‘Het was positief’, vertelde Bolsonaro, met mondmasker, dinsdagmiddag aan een groep journalisten over zijn coronatest. Maandag kwamen de eerste berichten dat de president getest zou worden, nadat hij 38 graden koorts had gekregen en met een stevige hoest kampte.

Volgens krant O Globo zou Bolsonaro zaterdagavond al geklaagd hebben over vermoeidheid, nadat hij geluncht had met de Amerikaanse ambassadeur ter ere van Independance Day. Op die lunch waren ook verschillende leden van Bolsonaro’s kabinet aanwezig.

Brazilië wordt hard getroffen door de coronapandemie, met meer dan 65.000 doden en 1,6 miljoen besmettingen. Toch heeft Bolsonaro de gevaren van het virus altijd geminimaliseerd. Nadat corona al de eerste slachtoffers had gemaakt in het land, schepte de president nog op dat hij het virus wel zou overleven dankzij zijn ‘sportieve achtergrond’.

Bolsonaro bleef de voorbije maanden deelnemen aan allerlei evenementen en ging daarbij, vaak zonder mondmasker, met iedereen die dat wilde op de foto.