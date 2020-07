‘Hoe denken jullie dat de wereld op dit moment naar de VS kijkt?’ Die vraag kreeg Witte Huis-woordvoerder Kayleigh McEnany maandag voorgeschoteld tijdens een persconferentie. Met bijna 2,9 miljoen bevestigde besmettingen en ruim 129.000 doden is geen enkel land ter wereld zo zwaar getroffen door het coronavirus als de VS. Bekijk in bovenstaande video McEnany’s antwoord.