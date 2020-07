De Britse atlete Bianca Williams (26) en haar vriend zijn in Londen tegengehouden en in de boeien geslagen, terwijl hun baby nog in de auto zat. Ze werden naar eigen zeggen geviseerd omwille van hun donkere huidskleur en hun dure auto. De politie ontkent.

Williams en haar vriend Ricardo Dos Santos (25), een Portugese atleet, reden in een zwarte Mercedes rond in de Londense wijk Maida Vaile toen ze aan de kant werden gezet. Dos Santos draaide zijn raam open en vroeg wat er aan de hand was, waarop hij uit de wagen werd getrokken door de agenten. Ook Williams, die het hele voorval filmde, werd uit de auto gehaald. Hun zoontje van drie maanden bleef achter in de wagen.

‘Het was verschrikkelijk’, vertelde de Britse sprintster aan The Telegraph. Volgens de twee is het duidelijk waarom de politie hen tegenhield: ‘Omdat een zwarte man een dure auto bestuurde’, aldus Williams. ‘En die was dan ook nog eens helemaal zwart. Als hij (Dos Santos) niet zwart was geweest, dan stonden we hier nu niet. Maar dat is spijtig genoeg de wereld waarin we leven.’

Volgens Dos Santos werd hij al vijftien keer tegengehouden door de politie sinds hij in 2017 een Mercedes kocht.

De Londense politie verklaarde dat agenten in Maida Vaile patrouilleerden omdat er een stijging werd opgemerkt van geweld door jongeren. De wagen van de twee zou tegengehouden zijn omdat ze aan de verkeerde kant van de weg reden. Toen de bestuurder gevraagd werd te stoppen, zou die net versneld hebben.

‘De ombudsdienst heeft zowel de beelden op sociale media als die van de bodycams bekeken, en is gerustgesteld dat er niets opgemerkt kan worden over het gedrag van de agenten’, meldde de Metropolitan Police in een eerste mededeling. Ondertussen heeft de politietop wel laten weten met het koppel aan tafel te willen gaan om hun bezorgdheden te bespreken.

Williams pakte met de Britse 4x100 meter goud op de voorbije Europese Spelen en op de Commonwealth Games.