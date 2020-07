Raf Simons brengt honderd stuks uit eerdere collecties opnieuw uit

De Belgische modeontwerper Raf Simons lanceerde een kwarteeuw geleden zijn eigen modelabel, en viert die verjaardag door honderd archiefstukken opnieuw uit te brengen.

Raf Simons was de voorbije jaren creatief directeur bij Jil Sander, Dior, Calvin Klein en sinds kort Prada, maar hij bleef al die tijd ook ontwerpen voor zijn eigen mannenmodelabel, dat hij in 1995 lanceerde. Om de 25ste verjaardag van het label Raf Simons te vieren, heeft de ontwerper een collectie samengesteld met honderd archiefstukken, die opnieuw zullen worden geproduceerd en verkocht. De Archive Redux-collectie (de naam is een knipoog naar het boek dat hij uitbracht ter ere van zijn tienjarig jubileum) wordt deze maand in zijn geheel onthuld, en zal vanaf december in de winkelrekken hangen. Op Instagram deelt de ontwerper alvast enkele ontwerpen die door de selectie zijn geraakt.